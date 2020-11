Dal Casertano a Bacoli con la bici, multa da 400 euro per 20 persone

Maxi multa per aver violato il dpcm. Un gruppo da 20 ciclisti proveniente dal Casertano è stato sanzionato a Bacoli questa mattina dalla polizia municipale. La sanzione è scattata dopo aver appurato che questi ultimi avevano violato le disposizioni del Dpcm, utili ad evitare i rischi contagi da Covid.

A riportare la notizia è il sindaco della città flegrea, Josi Gerardo Della Ragione, che con un post sui social ha definito intollerabile il comportamento dei ciclisti. Proprio nella giornata di ieri, la multa è scattata anche per diverse persone sorprese davanti ad un bar con la scusa del caffè da asporto.

Intanto, la situazione Covid a Bacoli continua a preoccupare, con cinque decessi nelle ultime 48 ore. Negli ultimi due giorni, inoltre, si registrano 38 nuovi contagi e 23 guariti.

Il Governo tratta con le Regioni sulle regole del nuovo Dpcm. A cominciare dalla data dello stop agli spostamenti per i non residenti. Restano in dubbio pure gli orari di apertura di ristoranti e locali e del coprifuoco nazionale. I presidi escludono il ritorno a scuola in presenza a dicembre.