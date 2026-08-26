Musso da Max e Milinkovic Savic dal Cholo: Napoli e Atletico lavorano allo scambio di portieri

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Gli ultimi giorni di mercato sono caratterizzati in casa Napoli dalle uscite. Manna deve assolutamente trovare una sistemazione ai giocatori che non rientrano nei piani di Max Allegri. Obaretin è di fatto del Lorient, mentre potrebbe presto arrivare la fumata bianca per Ngonge al Monza. Il belga pare essersi convinto della destinazione e partirà ancora una volta in prestito, così come Folorunsho per il quale ha bussato in queste ore il Venezia (obbligo di riscatto in caso di salvezza), mentre per Cajuste si spera sempre che il Torino possa rompere gli indugi. Tutto tace, invece, per Lindstrom e Mazzocchi, mentre Cheddira pare soltanto dover scegliere la migliore destinazioni, avendo offerte da mezza serie B, dalla Turchia e dal Frosinone.

Intanto il ds azzurro continua a lavorare allo scambio con L’Atletico Madrid che porterebbe Milinkovic Savic alla corte di Simeone, mentre Juan Musso farebbe il percorso inverso. Nelle ultime ore le parti sono tornate a sentirsi e c’è voglia di raggiungere un’intesa, nonostante al momento manchi un accordo sull’eventuale conguaglio che il Napoli pretenderebbe.

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