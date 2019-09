Impegnati in un servizio di contrasto alla produzione e alla vendita di materiale contraffatto, i carabinieri della sezione operativa Stella hanno denunciato in stato di libertà un 34enne incensurato di origini guineane. Notato nello storico mercato della “Maddalena”, il 34enne nascondeva in uno zaino numerose paia di occhiali contraffatti. Ritenendo che potesse detenere altri prodotti irregolari, i militari hanno raggiunto anche la sua abitazione. Ammassati in sacchi di plastica, i carabinieri hanno così rinvenuto e sequestrato 1991 paia di occhiali da sole contraffatti di varie marche e forma. Tutti sono stati inventariati e sequestrati. Il 34enne risponderà di ricettazione e uso di marchi contraffatti.