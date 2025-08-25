Napoli accelera sul mercato, Hojlund è vicino ma può arrivare prima un altro colpo

PUBBLICITÀ

Eljif Elmas è sempre più vicino a vestire nuovamente la maglia del Napoli, il prossimo colpo del mercato del Napoli potrebbe essere proprio il macedone che sta rifiutando da settimane ogni proposta: vuole solo l’azzurro e lo ha fatto capire chiaro alla proprietà del Lipsia.

I tedeschi, che fino a qualche giorno fa non ne volevano sapere di cederlo in prestito, si stanno ammorbidendo ed hanno iniziato a considerare seriamente la proposta di Giovanni Manna. Il Napoli lo vuole a titolo temporaneo ed è disposto a pagare per il prestito due milioni di euro con la volontà di rivedersi poi a giugno 2026 per un eventuale riscatto.

PUBBLICITÀ

Elmas è disposto ad attendere il Napoli fino all’ultimo giorno di mercato, ma la fumata bianca potrebbe arrivare anche prima. Conte vuole subito un altro centrocampista ed un jolly come l’ex Fenerbahce farebbe molto comodo.

Elmas ed il Napoli presto (di nuovo) sposi, forse anche prima dell’arrivo di Rasmus Hojlund, destinato a sbarcare alle pendici del Vesuvio: è lui il prescelto dal tecnico salentino per sostituire l’infortunato Lukaku.