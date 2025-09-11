PUBBLICITÀ
Napoli, al via l’intervento di riqualificazione di Via Don Bosco

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Napoli, al via l'intervento di riqualificazione di Via Don Bosco
E’ in corso in questi giorni l’intervento di riqualificazione di Via Don Bosco per un investimento complessivo di 1 milione e 400mila euro.
Per il Capostrada sono previsti: realizzazione di un nuovo impianto fognario, rifacimento dell’intero pacchetto della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in tutti i tratti dove sarà realizzato l’impianto fognario, rifacimento del tappetino di usura in conglomerato bituminoso dell’intero manto stradale.
Per i marciapiedi sono previsti: demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso compreso il sottofondo esistente, ripavimentazione in conglomerato bituminoso previa realizzazione del massetto di sottofondo.

“Dopo i lavori stradali in via Nuova del Campo oramai conclusi, la riqualificazione di Via Don Bosco completa un intervento di fondamentale importanza per la nostra città_ ,” ha dichiarato l’Assessore alla Mobilità, Edoardo Cosenza . ” Le due strade costituiscono un’arteria cruciale che collega il centro con l’aeroporto di Capodichino. I lavori, che includono il rifacimento completo della fognatura e la riasfaltatura dell’intera strada, miglioreranno notevolmente la viabilità, rendendola più sicura e fluida per cittadini e turisti. Nonostante i disagi iniziali legati ai cantieri, il risultato finale sarà una strada moderna e funzionale, un passo avanti verso una mobilità più efficiente per Napoli._ ”

