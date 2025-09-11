Napoli, al via l’intervento di riqualificazione di Via Don Bosco

PUBBLICITÀ

E’ in corso in questi giorni l’intervento di riqualificazione di Via Don Bosco per un investimento complessivo di 1 milione e 400mila euro.

Per il Capostrada sono previsti: realizzazione di un nuovo impianto fognario, rifacimento dell’intero pacchetto della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in tutti i tratti dove sarà realizzato l’impianto fognario, rifacimento del tappetino di usura in conglomerato bituminoso dell’intero manto stradale.

Per i marciapiedi sono previsti: demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso compreso il sottofondo esistente, ripavimentazione in conglomerato bituminoso previa realizzazione del massetto di sottofondo.

“Dopo i lavori stradali in via Nuova del Campo oramai conclusi, la riqualificazione di Via Don Bosco completa un intervento di fondamentale importanza per la nostra città_ ,” ha dichiarato l’Assessore alla Mobilità, Edoardo Cosenza . ” Le due strade costituiscono un’arteria cruciale che collega il centro con l’aeroporto di Capodichino. I lavori, che includono il rifacimento completo della fognatura e la riasfaltatura dell’intera strada, miglioreranno notevolmente la viabilità, rendendola più sicura e fluida per cittadini e turisti. Nonostante i disagi iniziali legati ai cantieri, il risultato finale sarà una strada moderna e funzionale, un passo avanti verso una mobilità più efficiente per Napoli._ ”

…

PUBBLICITÀ