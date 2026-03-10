Napoli, brutte notizie per Vergara: oggi il giorno della verità

PUBBLICITÀ

Non arrivano segnali incoraggianti sulle condizioni di Antonio Vergara. Il centrocampista del Napoli è alle prese con una fascite plantare, problema fisico fastidioso che potrebbe tenerlo lontano dal campo per più di una partita.

Secondo quanto riferito nelle ultime ore, la valutazione medica definitiva sulla situazione del giocatore e anche sulla possibile convocazione in Nazionale sarà completata oggi, quando il gruppo guidato da Antonio Conte si ritroverà al centro tecnico di Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti.

Al momento non filtra grande ottimismo. Il dolore al piede è esploso venerdì scorso, ma in realtà si tratterebbe di un problema che il calciatore si portava dietro già da qualche tempo. Una situazione abbastanza comune in questa fase della stagione, quando i carichi di lavoro accumulati iniziano a farsi sentire.

Per questo motivo Vergara non sarà a disposizione nella prossima partita contro il Lecce e con ogni probabilità resterà fuori anche nelle gare immediatamente successive. Lo staff medico e tecnico proverà eventualmente a recuperarlo per la trasferta di Cagliari, ma al momento non ci sono certezze.

La tabella di recupero verrà definita con maggiore precisione proprio nelle prossime ore, dopo un nuovo confronto tra lo staff sanitario e lo staff tecnico del Napoli. Molto dipenderà anche dalle sensazioni del giocatore e da come reagirà il piede nel corso della settimana.