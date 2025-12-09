Napoli, chi recupera per la Champions? Le condizioni di McTominay

Nessun recupero in vista per il Napoli in occasione della sfida di Lisbona contro il Benfica, ma arriva almeno una buona notizia: l’allarme per Scott McTominay è rientrato. Il centrocampista aveva avvertito un fastidio nella gara contro la Juventus, ma lo staff medico – conta di averlo a disposizione dal primo minuto al Da Luz.
Con l’emergenza infortuni che sta decimando il centrocampo azzurro, McTominay dovrebbe essere titolare accanto a Elmas. Per eventuali cambi a partita in corso l’unica alternativa resta Vergara, vista l’assenza di ulteriori soluzioni a disposizione di Conte per la mediana.