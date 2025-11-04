“Napoli è una città pericolosa”: il dirigente dell’Eintracht accende la polemica

PUBBLICITÀ

Questa sera il Napoli giocherà in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Il club tedesco ha alimentato un po’ di polemica denunciando quello che definisce un contesto ostile intorno alla trasferta partenopea. In un’intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, Philipp Reschke – membro del consiglio di amministrazione e responsabile dell’area legale e della sicurezza – ha definito Napoli “una delle destinazioni più pericolose del calcio internazionale”, riaccendendo le polemiche legate al divieto di trasferta imposto ai tifosi dell’Eintracht per la partita allo stadio Maradona.

La società ha scelto una linea di fermezza: non parteciperà al tradizionale pranzo UEFA né effettuerà il consueto sopralluogo sul campo, in segno di protesta contro le restrizioni decise dalle autorità. Una presa di posizione che è anche una misura preventiva, volta a evitare possibili tensioni. Sul fronte della sicurezza, il club ha inoltre rafforzato il proprio staff e predisposto protocolli straordinari per prevenire qualsiasi rischio, memore degli scontri avvenuti a Napoli durante la precedente sfida europea del 2023.

