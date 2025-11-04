PUBBLICITÀ
HomeSport"Napoli è una città pericolosa": il dirigente dell'Eintracht accende la polemica
Sport

“Napoli è una città pericolosa”: il dirigente dell’Eintracht accende la polemica

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
"Napoli è una città pericolosa": il dirigente dell'Eintracht accende la polemica
PUBBLICITÀ

Questa sera il Napoli giocherà in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Il club tedesco ha alimentato un po’ di polemica denunciando quello che definisce un contesto ostile intorno alla trasferta partenopea. In un’intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, Philipp Reschke – membro del consiglio di amministrazione e responsabile dell’area legale e della sicurezza – ha definito Napoli “una delle destinazioni più pericolose del calcio internazionale”, riaccendendo le polemiche legate al divieto di trasferta imposto ai tifosi dell’Eintracht per la partita allo stadio Maradona.

La società ha scelto una linea di fermezza: non parteciperà al tradizionale pranzo UEFA né effettuerà il consueto sopralluogo sul campo, in segno di protesta contro le restrizioni decise dalle autorità. Una presa di posizione che è anche una misura preventiva, volta a evitare possibili tensioni. Sul fronte della sicurezza, il club ha inoltre rafforzato il proprio staff e predisposto protocolli straordinari per prevenire qualsiasi rischio, memore degli scontri avvenuti a Napoli durante la precedente sfida europea del 2023.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati