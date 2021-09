Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti al molo Luise in via Mergellina per la segnalazione di alcune persone che si erano introdotte a bordo di una imbarcazione da diporto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal capitano del natante il quale ha raccontato che alcuni ragazzi erano saliti a bordo senza autorizzazione ed avevano consumato cibo e bevande lasciando briciole, cenere e mozziconi di sigarette a prua e danneggiato in vari punti la zona del tetto.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite e alle immagini del sistema di videosorveglianza interno, hanno rintracciato in via Mergellina, a circa 100 metri dall’uscita dello scalo, K.T. e N.O., romani di 17 e 20 anni con precedenti di polizia, e li hanno denunciati per violazione di domicilio.