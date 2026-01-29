Napoli fuori dalla Champions, ora parte la doppia sfida di Conte alla Juventus di Spalletti

PUBBLICITÀ

Il Napoli volta pagina dopo l’eliminazione dalla Champions League e concentra tutte le energie sul campionato. A -9 dall’Inter, gli azzurri sanno che la rincorsa allo Scudetto è complicata, ma l’obiettivo primario resta chiaro: rientrare nelle prime quattro posizioni per garantirsi un posto nella prossima Champions League.

Il cammino del Napoli però non è stato semplice: gli infortuni hanno falcidiato la rosa di Conte, che dovrà fare affidamento sulla forza del gruppo e sulla determinazione dei giocatori chiave per affrontare la volata finale della Serie A.

Tra le sfide più delicate che attendono il Napoli c’è sicuramente la doppia sfida con la Juventus di Spalletti, non solo sul campo, ma anche fuori. La recente polemica nata dalle parole del tecnico bianconero — che in conferenza aveva definito il Napoli “ex campione d’Italia” — ha acceso il confronto mediatico tra i due allenatori, alimentando l’attesa dei tifosi. Conte ha risposto prontamente, sottolineando il rispetto dovuto al titolo appena conquistato, mentre Spalletti ha cercato di smorzare la tensione, ribadendo l’ammirazione per la squadra partenopea.

Oltre all’aspetto mediatico, la Juventus rappresenta anche un avversario diretto nella corsa alla Champions: insieme a Roma e Milan, i bianconeri sono tra i più immediati concorrenti per un posto tra le prime quattro. Ogni punto conquistato o perso negli scontri diretti potrà fare la differenza nella volata finale, rendendo la doppia sfida tra Napoli e Juventus un momento chiave della stagione.

Nonostante le difficoltà, il Napoli di Conte promette di lottare fino all’ultima giornata, consapevole che il cammino verso il tricolore può passare anche da queste partite decisive, tra campo e dichiarazioni. La Serie A entra così in una fase cruciale, in cui ogni scontro diretto diventa un bivio per gli obiettivi stagionali.