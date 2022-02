Formazioni ufficiali Napoli-Inter: Spalletti dà fiducia a Lobotka, Inzaghi conferma Lautaro

C’è fermento in casa Napoli per la sfida della 18 contro l’Inter al Maradona. In caso di vittoria, gli azzurri raggiungerebbero il primo posto in solitaria. Luciano Spalletti può sorridere per il ritorno di Koulibaly e Anguissa e, dopo la lunga emergenza, per la sfida all’Inter dovrà fare a meno solo di Lozano e Tuanzebe. In mediana conservatissimo Lobotka al fianco Fabian Ruiz, mentre sulla trequarti Politano-Zielinski-Insigne agiranno alle spalle del centravanti che sarà Osimhen.

QUESTO L’11 UFFICIALE DEL NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELL’INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.