Forse in campo non ha ancora fatto vedere il meglio di sé, ma è fuori dal rettangolo di gioco che Kevin Malcuit ha messo a segno il suo goal più bello. Il terzino del Napoli, in un video registrato da un sostenitore azzurro e diffuso sui social, è stato immortalato mentre dona pizze e bevande calde ai senzatetto in piazza Garibaldi.

Un gesto da vero campione che si incarna perfettamente con lo spirito del Natale ormai alle porte. Tantissimi i commenti di stima e affetto per l’esterno francese. I tifosi hanno infatti apprezzato la bontà d’animo del calciatore, che non ha pubblicizzato il suo gesto. Se non fosse stato per un tifoso che, assistendo alla scena, ha deciso di riprenderla, il gesto di Malcuit sarebbe rimasto nel completo anonimato.