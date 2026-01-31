PUBBLICITÀ
“Napoli l’unica città in cui si spara”, Gratteri critico all’apertura dell’anno giudiziario

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
“Napoli è una città effervescente da tutti i punti di vista”, parola del capo della Procura partenopea Nicola Gratteri.

Il magistrato è intervenuto all’inaugurazione dell’anno giudiziario: “Per quanto riguarda la violenza è una delle poche città, se non l’unica città, dove si spara. Però è anche vero che è una città dove c’è un’altissima percentuale di reati scoperti, di fascicoli che non rimangono a ignoti, soprattutto perché abbiamo incentivato il numero delle telecamere. Questo grazie a tutti, ai vertici delle Forze dell’ordine, al capo della Polizia, grazie al sindaco della Città metropolitana Manfredi che hanno messo soldi, adesso ne metterà altri il ministro degli Interni. Più telecamere avremo, più avremo una città sicura. Quindi c’è violenza ma c’è un’alta soluzione di casi”.

E poi, sul ministro Nordio: “A me pare un termine inappropriato. Il ministro Nordio è una persona colta, conosce molto bene la lingua italiana, ma questa volta ha usato un termine inappropriato”. Il Ministro della Giustizia, in occasione del suo intervento all’Anno Giudiziario, aveva detto “ritengo blasfemo sostenere che la riforma tenda a minare principio indipendenza e autonomia delle toghe”.

