Napoli, prosegue la caccia al nuovo difensore: tutti i profili che piacciono a Conte

PUBBLICITÀ

Antonio Conte vuole rivoluzionare la difesa del Napoli. L’allenatore pugliese è noto per le sue capacità di costruire difese difficili da penetrare. La vittoria dello scorso scudetto è stata condita dal premio come miglior difesa del campionato.

Assalto per Juanlu

Il prescelto per il post Di Lorenzo è Juanlu Sanchez. Il terzino spagnolo classe 2003 piace tanto ad Antonio Conte. Nell’ultima stagione in forza al Sevilla, Juanlu è stata una delle poche note positive della squadra spagnola che per un punto non è retrocessa.

PUBBLICITÀ

Juanlu adesso è impegnato con la sua nazionale Under-21, di cui è un punto fermo per questi europei e sta rubando l’attenzione delle migliori squadre, con il Napoli che non vede l’ora di assicurarselo.

Secondo la coppia Moretto-Romano, il Napoli si è spinto intorno ai 12 milioni più bonus, mentre il Sevilla ne chiede ancora 20. C’è già l’ok del calciatore per un contratto di 5 anni e si spera di chiudere nei prossimi giorni.

Situazione centrali

Il Napoli è anche (e soprattutto) alla ricerca di un difensore centrale per completare il pacchetto difensivo, anche in vista delle tante partite che dovrà affrontare nella prossima stagione in tutte le competizioni.

I nomi che erano venuti a galla per una maglia azzurra erano: Beukema (Bologna), Gatti (Juventus) e Hien (Atalanta).

Nelle ultime ore, l’interesse più forte sembrerebbe essere verso il forte difensore dell’Atalanta Isak Hien, ma non c’è ancora niente di concreto.

C’è già invece l’accordo con Beukema ma il Bologna sembra far muro per la partenza di un suo pilastro, stessa cosa lo ha fatto l’Atalanta con Scalvini (altra idea di Antonio Conte).

Quello che è sicuro è che il Napoli si muoverà per assicurare ad Antonio Conte un centrale di livello.

Nel frattempo si tratta per l’addio di Rafa Marin. Accordo con il Villareal per il suo ritorno in patria, si valuta un prestito con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni di euro.

PUBBLICITÀ