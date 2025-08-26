Napoli scatenato sul mercato, Manna serve il poker e accontenta Conte

PUBBLICITÀ

Può sorridere Antonio Conte, anche se in realtà la positività non aveva mai lasciato il volto del tecnico salentino anche dopo l’infortunio del suo pupillo Romelu Lukaku. L’allenatore campione d’Italia era stato rassicurato da Aurelio De Laurentiis, che in effetti non ha badato a spese per sopperire all’infortunio di Big Rom.

L’acquisto, oramai certo, di Rasmus Hojlund è la dimostrazione della voglia del Napoli di primeggiare in Italia e dire la sua in Europa. Ed è proprio lì che Giovanni Manna guarda per completare la rosa a disposizione di Conte in questi ultimi giorni di mercato. Il ds, già lo scorso anno, ha dimostrato di essere uno specialista del “last minute”, e con ogni probabilità anche questa volta darà un saggio delle proprie capacità: una volta ufficializzato l’acquisto del centravanti danese, il Napoli si concentrerà sul centrocampo con la concreta possibilità di acquistare due vecchie conoscenze dell’ambiente napoletano.

PUBBLICITÀ

Eljif Elmas è molto più di un’idea, anzi per il macedone l’ipotesi di un ritorno dove era stato tanto bene è diventata praticamente un’ossessione. Il diamante è arrivato fino a farsi negare al telefono, rifiutando anche il benché minimo approccio con altri club che avevano bussato alla porta del Lipsia.

Elmas vuole fortissimamente il Napoli ed anche la proprietà Red Bull lo ha capito, accettando di fatto la proposta di prestito degli azzurri: piccoli dettagli separano l’ex Torino dal ritorno a Napoli che, alzando l’offerta di un milione di euro, si porterà a casa nuovamente il jolly del terzo scudetto.

Per la serie “a volte ritornano”, Marco Brescianini è di nuovo nel mirino del Napoli: è lui il calciatore individuato per fungere da vice Anguissa e sostituire il camerunense durante la Coppa d’Africa.

L’Atalanta, che lo aveva strappato al Napoli appena un anno fa, è disposta a cederlo per poco più di 15 milioni, anche con una formula di pagamento gradita agli azzurri (prestito con obbligo di riscatto).

L’ex centrocampista di Cosenza e Frosinone ha già dato l’ok al trasferimento, come già avvenuto nell’agosto del 2025, quando arrivò addirittura a sostenere le visite mediche a Villa Stuart con tanto di foto celebrativa con la sciarpa del Napoli all’ingresso della clinica romana.

Infine c’è la telenovela Juanlu: lo spagnolo vuole solo il Napoli, ma il Siviglia continua a tenere duro, con Manna e De Laurentiis che non intendono assecondare le richieste degli andalusi, restando fermi su un’offerta di 16 milioni di euro (bonus compresi).

L’impressione è che sul gong possa arrivare anche per il terzino dell’Under 21 iberica la fumata bianca — anzi, azzurra.