Vigile del fuoco preso a schiaffi a Napoli, era intervenuto per soccorrere un uomo

Un 42enne è stato arrestato a Napoli con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo si è barricato in casa nella sua camera, dalla notte precedente, non mostrando più segni di vita. Per questo motivo la madre, presa dallo spavento, ha allertato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto. L’uomo, riprendendosi ma comunque in evidente stato di alterazione psicofisica, ha colpito uno di loro con uno schiaffo al volto. Dopo essere stato bloccato, è scattato il trasporto al carcere di Poggioreale. Per il pompiere, invece, previsti cinque giorni di prognosi.

Una giornata da incubo quella per l’equipaggio del 118 Melito India, che ha subito un’aggressione in via Panoramica a Marano. I sanitari sono intervenuti a seguito di una richiesta di soccorso, scattata dopo una lite tra marito e moglie. L’infermiera incaricata del caso, giunta sul posto, si è vista insultare ed è stata sputata dalla donna. Per fortuna sono sopraggiunte due pattuglie di carabinieri che hanno trattenuto la donna: quest’ultima, più volte, ha tentato di aggredire l’operatore sanitario. A denunciare quanto accaduto è l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate.

L’intervento da codice verse, complessivamente, è durato circa due ore. L’equipaggio, su consiglio delle forze dell’ordine, si è barricato in ambulanza. “Come abbiamo scritto nel post precedente: questa è la vera dittatura sanitaria. Ovvero essere succubi di questa gente che più che esseri umani sono “percolato della società “, denuncia il dottor Manuel Ruggiero, presidente di Nessuno Tocchi Ippocrate.