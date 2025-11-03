PUBBLICITÀ
HomeSportNapoli si prepara per la serata di Champions contro l'Eintracht, chiusa uscita...
Sport

Napoli si prepara per la serata di Champions contro l’Eintracht, chiusa uscita della Tangenziale

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Napoli si prepara per la serata di Champions contro l'Eintracht, chiusa uscita della Tangenziale
Napoli si prepara per la serata di Champions contro l'Eintracht, chiusa uscita della Tangenziale
PUBBLICITÀ

In occasione del match di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte, in programma martedì 4 novembre alle 18.45 allo stadio Maradona, su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale, in entrambe le direzioni, sarà chiuso dalle ore 19:30 del 4 novembre 2025 fino a cessate esigenze.

Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall’autostrada si consiglia l’uscita di Agnano. La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica allo scopo di prevenire possibili criticità nella viabilità in occasione degli incontri casalinghi del Napoli.

PUBBLICITÀ

Conte: “Siamo solidi e non piangiamo per gli infortuni, il Napoli in testa dà fastidio”

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati