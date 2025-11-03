Napoli si prepara per la serata di Champions contro l’Eintracht, chiusa uscita della Tangenziale

In occasione del match di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte, in programma martedì 4 novembre alle 18.45 allo stadio Maradona, su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale, in entrambe le direzioni, sarà chiuso dalle ore 19:30 del 4 novembre 2025 fino a cessate esigenze.
Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall’autostrada si consiglia l’uscita di Agnano. La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica allo scopo di prevenire possibili criticità nella viabilità in occasione degli incontri casalinghi del Napoli.
