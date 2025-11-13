PUBBLICITÀ
Napoli si proietta nel periodo di Natale, pronta la cerimonia di accensione delle luminarie in città

Napoli si proietta ufficialmente nel periodo natalizio. Domenica 16 novembre 2025, alle ore 18, si terrà l’accensione delle luminarie natalizie che illumineranno tutta la città durante il periodo delle festività.

L’evento avrà luogo simbolicamente in Piazza Municipio, alla presenza del Sindaco di Napoli, dell’Assessore al turismo e alle attività produttive e del Presidente della Camera di commercio, con l’accensione del grande albero di Natale.

L’iniziativa segna l’inizio di un ricco programma di attività e appuntamenti che accompagneranno cittadini e turisti per tutta la durata delle festività in tutti i quartieri della città.

