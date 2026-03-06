PUBBLICITÀ
Napoli-Torino senza i Fab-Four: non accadeva da 4 anni

Luciano Mottola
Questa sera il SSC Napoli scende in campo allo stadio Stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Torino FC in una sfida che presenta subito una particolarità: per la prima volta dal 2022 gli azzurri inizieranno una partita senza i cosiddetti “Fab-Four”.

Il tecnico Antonio Conte dovrà infatti fare i conti con diverse assenze a centrocampo. Scott McTominay e Stanislav Lobotka sono fuori per infortunio, mentre Kevin De Bruyne e André‑Frank Zambo Anguissa dovrebbero essere al massimo disponibili a gara in corso.

Una situazione che costringerà l’allenatore azzurro a ridisegnare la mediana. Dal primo minuto dovrebbero partire Billy Gilmour e Eljif Elmas, chiamati a guidare il centrocampo in una partita importante davanti al pubblico del Maradona.

Per ritrovare un Napoli titolare senza questi uomini bisogna tornare indietro al 21 febbraio 2022, nella stagione del primo anno di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. In quell’occasione i partenopei affrontarono in trasferta il Cagliari Calcio, allenato dall’ex Walter Mazzarri: la partita terminò 1-1.

Curiosamente, in quell’undici titolare figuravano due calciatori che saranno presenti anche questa sera al Maradona: Eljif Elmas e Juan Jesus. Un dettaglio che lega idealmente quella partita di tre anni fa alla sfida di questa sera, in cui il Napoli è chiamato a trovare nuove soluzioni nonostante le assenze.

 

