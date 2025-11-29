PUBBLICITÀ

La Giunta Comunale, su proposta del Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica con delega alla Toponomastica ha deliberato all’unanimità l’apposizione di una targa commemorativa dedicata alla celebre canzone “Napule è” di Pino Daniele.

“Napule è” avrà una targa in via Partenope, il riconoscimento in memoria di Pino Daniele

La targa sarà collocata in via Partenope , sul muro frangiflutti noto come “muro borbonico”, un luogo simbolico e di grande valore storico-artistico. In quella curva di via Partenope, infatti, Pino Daniele a 18 anni compose i primi versi di “Napule è”. Quel punto esatto della mappa cittadina, individuato grazie alla biografia del cantautore, scritta dal figlio Alessandro, diventerà, così, un riferimento per tutti i napoletani e per quei visitatori che affolleranno il lungomare partenopeo.

La proposta, avanzata dal Presidente della Commissione Infrastrutture, è stata accolta all’unanimità dalla Commissione Consultiva per la Toponomastica.

Con questa iniziativa, il Comune di Napoli intende rendere omaggio a uno dei più grandi artisti della città, Pino Daniele, e alla sua canzone “Napule è”, che rappresenta un simbolo indelebile della cultura e dell’identità napoletana.

“Napule è” è molto più di una canzone, è un inno identitario che racconta l’anima di Napoli e dei napoletani – commentano da Palazzo San Giacomo -. Con questa iniziativa, la città rende omaggio a Pino Daniele e alla sua musica, patrimonio culturale e simbolo universale di napoletanità”.