“Napule è” avrà una targa in via Partenope, il riconoscimento in memoria di Pino Daniele

Nicola Avolio
Nicola Avolio
La Giunta Comunale, su proposta del Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica con delega alla Toponomastica ha deliberato all’unanimità l’apposizione di una targa commemorativa dedicata alla celebre canzone “Napule è” di Pino Daniele.

La targa sarà collocata in via Partenope , sul muro frangiflutti noto come “muro borbonico”, un luogo simbolico e di grande valore storico-artistico. In quella curva di via Partenope, infatti, Pino Daniele a 18 anni compose i primi versi di “Napule è”. Quel punto esatto della mappa cittadina, individuato grazie alla biografia del cantautore, scritta dal figlio Alessandro, diventerà, così, un riferimento per tutti i napoletani e per quei visitatori che affolleranno il lungomare partenopeo.

La proposta, avanzata dal Presidente della Commissione Infrastrutture, è stata accolta all’unanimità dalla Commissione Consultiva per la Toponomastica.
Con questa iniziativa, il Comune di Napoli intende rendere omaggio a uno dei più grandi artisti della città, Pino Daniele, e alla sua canzone “Napule è”, che rappresenta un simbolo indelebile della cultura e dell’identità napoletana.

“Napule è” è molto più di una canzone, è un inno identitario che racconta l’anima di Napoli e dei napoletani – commentano da Palazzo San Giacomo -. Con questa iniziativa, la città rende omaggio a Pino Daniele e alla sua musica, patrimonio culturale e simbolo universale di napoletanità”.

