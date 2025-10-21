PUBBLICITÀ

Un nome leggendario entra ufficialmente nel mondo della moda. A quasi cinque anni dalla sua scomparsa, nasce il marchio “Maradona”, frutto di un accordo fra gli eredi di Diego Armando Maradona e la società svedese Electa Global.

Nasce il marchio “Maradona”, ufficiale l’accordo tra gli eredi e l’azienda svedese

Il progetto prevede la creazione di una linea di scarpe, abbigliamento e accessori di alta gamma, che verranno inizialmente distribuiti sul mercato europeo, con l’obiettivo di unire stile contemporaneo e spirito autentico del Pibe de Oro.

PUBBLICITÀ

L’accordo, annunciato ufficialmente dalla società scandinava, include la gestione di tutti gli aspetti della progettazione, produzione, marketing e vendita al dettaglio, sempre “in stretto coordinamento con la famiglia”, come recita la nota ufficiale.

L’azienda ha spiegato che il cammino per arrivare a questa collaborazione non è stato semplice: “Dopo la scomparsa di Diego, la famiglia e i figli non hanno voluto impegnarsi con nessuno. È servito tempo per guadagnarsi la loro fiducia.”

Anche gli eredi hanno voluto sottolineare il valore affettivo e simbolico di questa iniziativa: “Il nome di nostro padre significa molto per milioni di persone in tutto il mondo. Con questo progetto vogliamo preservare chi era Diego: la sua passione, la sua energia e il suo amore per le persone”. Il marchio “Maradona” punta a trasformare in linguaggio di design ciò che Diego rappresentava sul campo e nella vita: determinazione, genialità e ribellione.