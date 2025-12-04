Natale a Torre Annunziata: tre villaggi di Babbo Natale, presepe vivente e concerti

PUBBLICITÀ

Ufficializzato il cartellone di eventi natalizi “Oplonti e la magia del Natale”. La giunta, guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, ha approvato il calendario di appuntamenti per animare le festività natalizie a Torre Annunziata. Un ricco programma di iniziative, organizzato dall’assessore alle attività produttive Alfonso Ascione e dall’assessore alla cultura Lina Nappo, che prenderanno il via nel week end dell’Immacolata e che hanno come obiettivo quello di stimolare il commercio cittadino e intrattenere cittadini e visitatori fino al 6 gennaio.

Tre villaggi di Babbo Natale, illuminazione scenica delle facciate di quattro chiese cittadine, l’albero di Natale nel chiostro di Palazzo Criscuolo, il presepe vivente nel Supportico della Basilica e i concerti nelle chiese sono i punti principali del cartellone organizzato dall’Amministrazione Comunale con il contributo economico anche di Città Metropolitana di Napoli e Camera di Commercio.

Si parte lunedì 8 dicembre con il Candy Christmas Village in piazza Ernesto Cesaro. Altri due villaggi di Babbo Natale in programma il 13 dicembre e il 21 dicembre. Lunedì 8 al via anche il videomapping sulle facciate delle chiese di Santa Teresa, SS Trinità, Sant’Alfonso e Madonna della Neve. L’illuminazione scenica accompagnerà i cittadini per tutto il mese di eventi.

Le parrocchie protagoniste anche dei momenti musicali: otto concerti in programma in diverse chiese della città, per consentire il coinvolgimento dell’intero territorio. Un programma di eventi che vede la partecipazione anche di diverse associazioni culturali: molteplici gli appuntamenti curati da associazioni come ArcheoClub, Amici del Presepe, Slow Food, Ri-Bello quartiere Pruvulera.

ArcheoClub in campo l’11 dicembre con “Riscopriamo Torre”; Amici del Presepe confermano l’appuntamento fisso con la mostra presepiale giunta alla 53ª edizione. Slow Food sarà impegnata domenica 7 con il Mercato della Terra, mentre il quartiere Pruvulera ha organizzato la mostra presepiale l’8 dicembre e la festa dell’albero il 14 dicembre.

Tra le novità di quest’anno, il presepe vivente che si terrà sabato 20 e domenica 21 in via Supportico, accanto alla Basilica della Madonna della Neve.

“Abbiamo realizzato un programma che punta al coinvolgimento dell’intero territorio – affermano gli assessori Nappo e Ascione -. Questo il motivo per il quale abbiamo previsto eventi in tutta la città. L’obiettivo è intrattenere i cittadini e attrarre a Torre Annunziata persone da fuori, sostenendo così anche il commercio cittadino in un periodo importante per gli acquisti come il Natale”.