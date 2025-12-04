PUBBLICITÀ
HomeCulturaEventiNatale a Torre Annunziata: tre villaggi di Babbo Natale, presepe vivente e...
Eventi

Natale a Torre Annunziata: tre villaggi di Babbo Natale, presepe vivente e concerti

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Natale a Torre Annunziata: tre villaggi di Babbo Natale, presepe vivente e concerti
Natale a Torre Annunziata: tre villaggi di Babbo Natale, presepe vivente e concerti
PUBBLICITÀ

Ufficializzato il cartellone di eventi natalizi “Oplonti e la magia del Natale”. La giunta, guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, ha approvato il calendario di appuntamenti per animare le festività natalizie a Torre Annunziata. Un ricco programma di iniziative, organizzato dall’assessore alle attività produttive Alfonso Ascione e dall’assessore alla cultura Lina Nappo, che prenderanno il via nel week end dell’Immacolata e che hanno come obiettivo quello di stimolare il commercio cittadino e intrattenere cittadini e visitatori fino al 6 gennaio.

Tre villaggi di Babbo Natale, illuminazione scenica delle facciate di quattro chiese cittadine, l’albero di Natale nel chiostro di Palazzo Criscuolo, il presepe vivente nel Supportico della Basilica e i concerti nelle chiese sono i punti principali del cartellone organizzato dall’Amministrazione Comunale con il contributo economico anche di Città Metropolitana di Napoli e Camera di Commercio.

PUBBLICITÀ

Si parte lunedì 8 dicembre con il Candy Christmas Village in piazza Ernesto Cesaro. Altri due villaggi di Babbo Natale in programma il 13 dicembre e il 21 dicembre. Lunedì 8 al via anche il videomapping sulle facciate delle chiese di Santa Teresa, SS Trinità, Sant’Alfonso e Madonna della Neve. L’illuminazione scenica accompagnerà i cittadini per tutto il mese di eventi.

Le parrocchie protagoniste anche dei momenti musicali: otto concerti in programma in diverse chiese della città, per consentire il coinvolgimento dell’intero territorio. Un programma di eventi che vede la partecipazione anche di diverse associazioni culturali: molteplici gli appuntamenti curati da associazioni come ArcheoClub, Amici del Presepe, Slow Food, Ri-Bello quartiere Pruvulera.

ArcheoClub in campo l’11 dicembre con “Riscopriamo Torre”; Amici del Presepe confermano l’appuntamento fisso con la mostra presepiale giunta alla 53ª edizione. Slow Food sarà impegnata domenica 7 con il Mercato della Terra, mentre il quartiere Pruvulera ha organizzato la mostra presepiale l’8 dicembre e la festa dell’albero il 14 dicembre.

Tra le novità di quest’anno, il presepe vivente che si terrà sabato 20 e domenica 21 in via Supportico, accanto alla Basilica della Madonna della Neve.

Abbiamo realizzato un programma che punta al coinvolgimento dell’intero territorio – affermano gli assessori Nappo e Ascione -. Questo il motivo per il quale abbiamo previsto eventi in tutta la città. L’obiettivo è intrattenere i cittadini e attrarre a Torre Annunziata persone da fuori, sostenendo così anche il commercio cittadino in un periodo importante per gli acquisti come il Natale”.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati