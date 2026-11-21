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Dopo più di nove anni trascorsi in carcere, Francesco Schettino è tornato in libertà. L’ex comandante della Costa Concordia ha lasciato nella serata di ieri il penitenziario romano di Rebibbia, dove era detenuto dal maggio 2017. A riportare la notizia è Quotidiano Nazionale. Per Schettino è arrivata la concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa alla detenzione riconosciuta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma dopo aver valutato il comportamento mantenuto durante gli anni di reclusione e il percorso di rieducazione intrapreso.

Naufragio Costa Concordia, Francesco Schettino lascia il carcere dopo 9 anni

Schettino era stato condannato in via definitiva a 16 anni e un mese di carcere per il naufragio della Costa Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio. Una tragedia nella quale persero la vita 32 persone.

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A commentare il provvedimento è stata la sua legale, l’avvocata Francesca Carnicelli, che ha espresso soddisfazione per la decisione: «A nostro parere c’erano tutti i requisiti perché venisse concessa questa misura alternativa che rappresenta la corretta prosecuzione del percorso dopo la condanna».

L’avvocata ha inoltre evidenziato la valutazione particolarmente positiva degli operatori penitenziari, che avrebbero riconosciuto l’adesione di Schettino al programma di trattamento rieducativo.

L’affidamento in prova, previsto dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario, non annulla la condanna né le responsabilità per il naufragio, ma permette di scontare la parte restante della pena fuori dal carcere, seguendo un programma di reinserimento sociale sotto il controllo dell’Uepe. Il mancato rispetto delle prescrizioni può comportare la revoca della misura e il ritorno in carcere.

Fine pena anticipata al 2030 per buona condotta

Il comandante della Concordia Francesco Schettino non solo ha ottenuto per buona condotta di scontare la pena fuori dal carcere, lavorando e svolgendo attività sociali, ma ha cumulato un anticipo di fine pena di circa due anni ed a luglio 2030 avrà espiato la condanna.

Schettino è stato condannato a 16 anni. Per la legge Gozzini, spiega l’avvocato Francesca Carnicelli, i detenuti hanno diritto a 45 giorni di “sconto” ogni 6 mesi di buona condotta.

Schettino, uscito ieri, farà l’affidamento in prova in Campania, con un lavoro da impiegato presso un soggetto privato e facendo volontariato. Dalle 22 alle 6 non può uscire dal domicilio.