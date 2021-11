Vesuvio imbiancato dalla neve, Napoli si sveglia tra freddo e maltempo

Vesuvio imbiancato dalla nave, Napoli si sveglia tra freddo e maltempo. I residenti di Napoli e provincia stanno facendo i conti con l’ondata di maltempo che da alcuni giorni sta interessando la zona. La protezione civile ha diramato lo stato di allerta meteo arancione fino alle 18 di oggi. Dunque stamane il vulcano si presenta innevato in buona parte, mentre nelle città vesuviane continua a piovere con una certa insistenza. Aspetto questo che ha convinto molti sindaci ad ordinare per oggi la chiusura di scuole, parchi pubblici e cimiteri.

ALLERTA METEO FINO AD OGGI

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l’avviso di allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello Arancione. É in vigore fino alle 18 di oggi , lunedì 29 novembre.

Scatta l’allerta arancione sulle zone 1,3,5,6,8 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento) per temporali anche forti che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango. Previste anche raffiche di vento nei temporali.