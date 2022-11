No alla violenza contro le donne, il 25 novembre aperitivo di beneficenza all’Agorà con l’associazione INROSA

Venerdì 25 novembre, alle 19.00, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne , l’Associazione INROSA ha organizzato a Giugliano in Campania (Na), presso Agorà Wine & more, un aperitivo di beneficenza in sostegno delle proprie attività di prevenzione, sensibilizzazione, comunicazione e dei progetti antiviolenza in sostegno delle Donne vittime di abusi.

Sarà l’occasione per presentare l’INROSA POINT di Giugliano ed il progetto “La Tenda Rossa”, iniziativa volta a prevenire la violenza di genere ed a sostenere le Donne, chi si sente tale, le Neo-Mamme e tutte le Mamme.

Previsti gli interventi della Presidente dell’Associazione, l’Avvocata Eliana Iuorio e delle socie dell’INROSA POINT di Giugliano.

“Sarà un’occasione di memoria” – dichiara l’avvocata Iuorio – “dedicata a tutte le vittime di femminicidio ed un momento di sensibilizzazione, per mostrare alle Donne vittime di abusi che si può uscire dal circuito della violenza, se siamo tutte insieme, noi delle associazioni territoriali e dei centri antiviolenza. La rete c’è e funziona e nessuna deve sentirsi sola. Colgo l’occasione per ringraziare una Donna straordinaria, Natalia Riccio, che con la sua “casa” Agorà, ci consente e ci consentirà di incontrarci tutte sotto un’allegorica “Tenda Rossa”. Uno spazio, quello di Agorà, punto di riferimento culturale per tante persone, da tanti anni. Una vita spesa a tutela dei Diritti delle persone e delle donne, quella di Natalia. Una ricchezza per tutto il territorio”.

Previsto l’intervento musicale del maestro Pasquale Ruocco e quello dell’attore e regista Danilo Rovani. Promotrice dell’evento, l’Associazione INROSA (operativa dal 2008), è gestore di un Centro antiviolenza sul territorio di San Giuseppe Vesuviano (Na) e di diversi INROSA POINTS sul territorio campano ed oltre i propri confini. L’Associazione, in rete con le Forze dell’Ordine dei territori e le Istituzioni competenti, offre ascolto, consulenza ed assistenza legale e psicologica gratuite volto alla tutela delle Donne vittime di violenza di genere, ai minori, ai diritti della comunità lgbtquia+, nonché al sostegno e l’assistenza legale e psicologica rivolti alle vittime di reato. L’associazione, avvalendosi della collaborazione professionale di avvocate e psicologhe, counselors ed operatrici sociali specializzate, offre assistenza psicologica e legale in materia di Diritto di Famiglia, Diritto dei Minori, Diritto penale, Diritti Umani, Diritto del lavoro.

Per informazioni sull’evento e sulle attività dell’Associazione INROSA

INROSA POINT GIUGLIANO

SPORTELLO ANTIVIOLENZA

via Aniello Palumbo n. 119 (Parco Di Nardo)

80014 Giugliano in Campania (Na)

tel 081 194 655 10 – cel +39 338 15 95 826 (attivo 24/24h)

[email protected]

Si riceve per appuntamento, dal LUNEDì al VENERDì

Dalle 16.00 alle 19.00