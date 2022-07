Chi è Noemi Bocchi, la nuova compagna di Totti: su ‘Chi’ le foto della coppia, Ilary distrutta

Totti e Ilary al capolinea. Mentre si attende l’annunciato comunicato a certificare quella che sembra a tutti gli effetti la fine di un grande amore c’è anche il settimanale Chi. Che non solo conferma la rottura, ma pubblica anche le immagini esclusive che confermano il legame fra Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Due giorni prima dell’annuncio, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Lo storico capitano della Roma si è recato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall’amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda. Chi aggiunge anche altri dettagli: una buona parte della crisi sarebbe partita da quando Totti avrebbe letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre L’isola dei famosi. Così quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma il numero uno della Roma ha cercato di fare il possibile fino all’ultimo per proteggere i figli.

