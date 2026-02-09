PUBBLICITÀ
Cronaca

“Non permetterti di zittirmi”, insegnante chiede silenzio sul treno e viene minacciata dal controllore

Un episodio di grave inciviltà e abuso verbale si è verificato nelle prime ore di questa mattina sul treno regionale delle 5:22, in servizio sulla tratta Villa Literno–Campoleone, convoglio utilizzato quotidianamente da decine di pendolari, in gran parte insegnanti e lavoratori della scuola diretti verso gli istituti del Lazio.

A denunciare l’accaduto è una docente pendolare di Casal di Principe, attualmente in anno di prova, che ha formalizzato un reclamo scritto a Trenitalia per il comportamento tenuto da un controllore durante il viaggio.

A riportare quanto accaduto, Casertanews.

Secondo quanto segnalato, l’episodio si è verificato in un vagone popolato da pendolari stanchi, reduci da viaggi quotidiani lunghi e faticosi. In questo contesto, l’insegnante avrebbe semplicemente chiesto silenzio con un sommesso “shh”, rivolto a voci particolarmente alte, nel tentativo di riposare prima di una giornata di lavoro.

La reazione del controllore, però, sarebbe stata sproporzionata e aggressiva. L’uomo avrebbe risposto in modo alterato, affermando che la passeggera “non doveva permettersi di zittirlo”, sostenendo che “in treno non si dorme” e arrivando a minacciare controlli ripetuti dei biglietti “ogni cinque minuti”.

Un comportamento che avrebbe generato disagio e tensione non solo nella docente coinvolta, ma anche tra gli altri passeggeri presenti, trasformando quello che avrebbe dovuto essere un normale servizio di controllo in una situazione percepita come intimidatoria.

Non si è trattato, come precisato nel reclamo, di un semplice diverbio tra viaggiatori. In casi come questo emerge una evidente asimmetria di ruolo: da un lato l’utente, dall’altro chi esercita una funzione di controllo e tutela. Quando tale funzione si traduce in toni aggressivi o umilianti, si supera il confine del servizio pubblico.

Treno che, ogni mattina, trasporta soprattutto insegnanti: donne e uomini che attraversano regioni per garantire il diritto all’istruzione e che chiedono silenzio non per capriccio, ma per arrivare in classe lucidi e pronti a svolgere il proprio dovere.

Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

