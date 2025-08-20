PUBBLICITÀ
HomeCronacaNon si ferma all'alt e dà il via alla folle corsa, inseguito...
CronacaCronaca locale

Non si ferma all’alt e dà il via alla folle corsa, inseguito e bloccato dagli agenti a Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Non si ferma all'alt e dà il via alla folle corsa tra le vie di Napoli, inseguito e bloccato dagli agenti
Non si ferma all'alt e dà il via alla folle corsa tra le vie di Napoli, inseguito e bloccato dagli agenti
PUBBLICITÀ

Inseguimento da film per le vie del centro di Napoli, che si è concluso con l’arresto di un 21enne, sorpreso a bordo di una moto senza patente né copertura assicurativa e revisione.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha notato il giovane a bordo di una moto di grossa cilindrata in via Labriola.

PUBBLICITÀ

Non si ferma all’alt e dà il via alla folle corsa tra le vie di Napoli, inseguito e bloccato dagli agenti

Alla loro vista, il giovane è scappato per eludere il controllo. Ne è nato un lungo inseguimento, nel corso del quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via della Liguria, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra.

Gli agenti del Commissariato Scampia, giunti nel frattempo in supporto, con non poche difficoltà lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di uno sfollagente telescopico e di una pinza.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato e gli sono state contestate tre violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancanza della revisione periodica e mancata copertura assicurativa.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati