Non si ferma all’alt e dà il via alla folle corsa, inseguito e bloccato dagli agenti a Napoli

PUBBLICITÀ

Inseguimento da film per le vie del centro di Napoli, che si è concluso con l’arresto di un 21enne, sorpreso a bordo di una moto senza patente né copertura assicurativa e revisione.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha notato il giovane a bordo di una moto di grossa cilindrata in via Labriola.

PUBBLICITÀ

Non si ferma all’alt e dà il via alla folle corsa tra le vie di Napoli, inseguito e bloccato dagli agenti

Alla loro vista, il giovane è scappato per eludere il controllo. Ne è nato un lungo inseguimento, nel corso del quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via della Liguria, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra.

Gli agenti del Commissariato Scampia, giunti nel frattempo in supporto, con non poche difficoltà lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di uno sfollagente telescopico e di una pinza.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato e gli sono state contestate tre violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancanza della revisione periodica e mancata copertura assicurativa.