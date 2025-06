Non solo acquisti, il Napoli lavora anche alle cessioni: i nomi degli azzurri in uscita

PUBBLICITÀ

La campagna elettorale del Napoli sarà, con ogni probabilità la più dispendiosa di sempre, come dimostra l’acquisto del fuoriclasse Kevin De Bruyne, ma arriveranno anche diverse cessioni.

Oltre a Natan appena passato a titolo definitivo al Betis Siviglia e Caprile che sarà riscattato dal Cagliari, arriveranno altre uscite. Rafa Marin andrà a giocare in prestito, così come Hasa, mentre si cercherà di piazzare a titolo definitivo Simeone, Ngonge e Folorunsho, che piacciono al Torino. Tutto da decifrare il futuro di Lindstrom di rientro dall’Everton e di Pasquale Mazzocchi che potrebbe veder ridotto ancor più il suo spazio in rosa con l’imminente arrivo di un altro terzino.

