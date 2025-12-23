Non solo la Supercoppa, quanto ha guadagnato il Napoli con la vittoria di ieri

PUBBLICITÀ

La vittoria in Supercoppa Italiana non ha portato al Napoli soltanto un nuovo trofeo in bacheca, ma anche un incasso economico di assoluto rilievo. La final four disputata a Riad si è infatti confermata un affare importante per i club partecipanti, soprattutto per la squadra vincitrice.

Gli azzurri, grazie al successo in finale contro il Bologna, hanno portato a casa circa 11 milioni di euro complessivi. Una cifra che comprende il premio principale per la vittoria del torneo, pari a 9,5 milioni di euro, a cui si aggiunge un ulteriore bonus da 1,5 milioni legato agli accordi commerciali e alla formula della competizione in Arabia Saudita.

PUBBLICITÀ

Importante anche il bottino del Bologna, che pur uscendo sconfitto nell’atto conclusivo può comunque sorridere dal punto di vista economico: ai rossoblù vanno circa 6,7 milioni di euro per la partecipazione e il cammino fino alla finale. Più contenuti, ma comunque significativi, gli incassi delle due semifinaliste eliminate, Inter e Milan, che hanno percepito circa 2,4 milioni di euro ciascuna.

Nel complesso, il montepremi totale della Supercoppa Italiana 2025/26 si aggira intorno ai 22,5 milioni di euro, confermando la competizione come una delle più redditizie del panorama calcistico italiano, soprattutto grazie alla vetrina internazionale e agli accordi con l’Arabia Saudita.

Per il Napoli, dunque, la trasferta di Riad si chiude nel migliore dei modi: trofeo conquistato, prestigio internazionale e un incasso che rappresenta una boccata d’ossigeno importante per le casse del club.