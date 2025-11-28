Novità al Comune di Napoli, chi subentra agli eletti in Regione

PUBBLICITÀ

È tempo di cambiamenti istituzionali a Napoli. Le elezioni regionali della scorsa settimana hanno portato al rinnovo del parlamento regionale, ma hanno anche determinato alcune surroghe in consiglio comunale.

Lascerà Palazzo San Giacomo Nino Simeone, che questa volta riesce a entrare in Consiglio regionale, dopo aver sfiorato il successo cinque anni fa. Al suo posto subentrerà Lucio Acciavatti, primo dei non eletti nelle elezioni comunali del 2021 nella lista Napoli Libera.

Analogo movimento si registra nel Partito Democratico: Salvatore Madonna lascerà il suo seggio in Comune, che sarà occupato da Tommaso Nugnes, figlio del compianto Giorgio.

Questi cambiamenti non derivano da incompatibilità di legge: i neo eletti possono infatti mantenere anche il loro scranno a Napoli. Rimangono invece in sospeso gli ingressi di Lucia Francesca Menna e Roberta Michelino, legati alle decisioni dei neo eletti Salvatore Flocco e Rosario Andreozzi del Movimento 5 Stelle e di Napoli Solidale, che devono ancora confermare se cederanno i loro posti ai primi dei non eletti.

Novità certe riguardano Luca Fella Trapanese, che dovrà dimettersi da assessore ai Servizi Sociali del Comune di Napoli dopo la sua elezione al consiglio regionale con i pentastellati, poiché le due cariche risultano incompatibili. Analogamente, la situazione di Edmondo Cerielli, eletto deputato, lo porterà a tornare a Roma, lasciando libero uno scranno in consiglio regionale per il centrodestra.