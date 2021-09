Casal di Principe in ansia per Nunzia. La donna, di 50 anni, è scomparsa dallo scorso venerdì. A lanciare l’appello è la sorella che, in un post su Facebook, ha pubblicato la foto e una breve descrizione della donna: “È alta 1.65, capelli castani di media lunghezza”.

Nei commenti c’è chi dice: “Salve, l’ho vista proprio venerdì pomeriggio a Formia, aveva 2 valige in mano”. È chiesta la massima condivisione.

L’appello della sorella su Facebook

“Avviso urgente.

È scomparsa. Da venerdì una donna di Casal di Principe si chiama Nunzia sui 50 anni alta 1.65 capelli castani media lunghezza

Se per caso qualcuno la vede contatta immediatamente i carabinieri oppure contattare me

Per cortesia condividete tutti. GRAZIE”, scrive la sorella su Facebook.