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Capodichino chiude a novembre, servizio bus per raggiungere l’aeroporto di Salerno

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Capodichino chiude a novembre, servizio bus per raggiungere l'aeroporto di Salerno
Capodichino chiude a novembre, servizio bus per raggiungere l'aeroporto di Salerno
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Va nella direzione di agevolare gli spostamenti dei passeggeri durante la chiusura dell’aeroporto di Capodichino il servizio straordinario di collegamento tra Napoli piazza Garibaldi e lo scalo di Salerno – Costa d’Amalfi e del Cilento predisposto da Gesac con l’obiettivo di facilitare, durante il mese di novembre, l’utilizzo dell’aeroporto alternativo.

Capodichino chiude a novembre, servizio bus per raggiungere l’aeroporto di Salerno

Il servizio – attivato in collaborazione con Busitalia Campania in occasione della chiusura di Capodichino prevista dal 1° al 30 novembre prossimo per i lavori di riqualificazione della pista di volo – prevede otto corse giornaliere per ciascuna direzione, con orari programmati in coincidenza con le partenze e gli arrivi dei voli.

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Il costo del biglietto è di 12 euro a passeggero per tratta, con acquisto direttamente a bordo tramite pagamento elettronico.
Per migliorare ulteriormente l’accessibilità all’aeroporto di Salerno, sono state inoltre incrementate le corse giornaliere tra lo scalo e la stazione ferroviaria della città, restano confermati i collegamenti con Potenza, Eboli, Battipaglia e la Costiera Amalfitana.

“Il potenziamento dei collegamenti – sottolinea Gesac in una nota – rientra nelle misure predisposte per accompagnare il trasferimento temporaneo di parte dell’operatività da Napoli a Salerno, assicurando ai passeggeri maggiori opportunità di accesso allo scalo durante il mese di novembre”.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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