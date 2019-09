Nuova esperienza in tv per Cristina Donadio, ‘Scianel di Gomorra’ sbarca da Maria De Filippi

Andrà in onda il 24 settembre, l’atteso programma Amici Celebrities, una delle principali novità della nuova stagione televisiva di Canale 5. Alla conduzione del talent sarà Maria De Filippi, che lascerà poi il timone a Michelle Hunziker a partire già dalla seconda puntata.

Il cast sarà composto da 11 Celebrities fra cui una – come anticipato dal settimanale Spy – “di caratura internazionale” tutt’ora top secret. Gli altri 10 che si metteranno in gioco fra prove di canto e di ballo sono gli ex gieffini ed ora attori e conduttori sono:

Laura Torrisi, Raniero Monaco di Lapio e Filippo Bisciglia, la modella toscana Pamela Camassa, l’ex allenatore di calcio Ciro Ferrara, l’imprenditore Joe Bastianich, l’imitatrice Francesca Manzini, Emanuele Filiberto di Savoia, Cristina Donadio (nota ai più per aver interpretato la Scianel di Gomorra) e Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova.