Di Nicola Avolio
Con Ordinanza sindacale il Comune di Napoli ha disposto il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare antistante l’area di Pietrarsa.

Nuovo stop alla balneazione a Pietrarsa, allarme batteri e chiazze in mare: sconsigliata anche via Partenope

La misura, emessa a tutela della salute pubblica, si è resa necessaria a seguito di esiti analitici sfavorevoli rilevati dall’ARPAC. Le analisi, condotte dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania hanno evidenziato valori non conformi ai parametri di qualità previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 116/2008), rendendo il tratto di costa temporaneamente non idoneo alla balneazione. L’ordinanza sindacale impone il divieto in via precauzionale in vigore fino a quando l’ARPAC non effettuerà nuovi campionamenti e certificherà il ripristino delle condizioni ottimali.

In seguito ad altre analisi parzialmente sfavorevoli, il tratto di mare antistante il “Pluviale via Partenope” è, invece, temporaneamente sconsigliato per la balneazione. Anche in questo caso la decisione precauzionale, a tutela della salute pubblica, resterà in vigore in attesa di ulteriori accertamenti. ARPAC effettuerà nuovi campionamenti nei prossimi giorni per verificare quando le condizioni del mare torneranno normali, permettendo così la regolare balneazione.

Torna balneabile, invece, il tratto di mare antistante la località “Nisida-Gaiola”. Le nuove analisi hanno dato esito favorevole alla balneazione.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

