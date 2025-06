Occhi puntati sul Mondiale per Club, chi sono i 6 obiettivi del Napoli

PUBBLICITÀ

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro precampionato, Aurelio De Laurentiis ha fatto un passaggio riguardante l’eventuale interessamento della dirigenza azzurra a calciatori impegnati nella manifestazione che si svolgerà dal 14 giugno al 13 luglio.

“Se i nostri occhi si posassero su qualche calciatore che deve giocare il Mondiale per Club è chiaro che devi poi dare settimane di riposo per evitare che uno arrivi da te e si faccia male”. Queste le parole del produttore cinematografico, che di fatto hanno confermato che il Napoli seguirà con interesse la rassegna iridata.

Tra gli obiettivi di mercato che disputeranno il Mondiale, c’è di certo Lee Kang In. Gli ostacoli per il coreano sono il costo del cartellino e l’ingaggio. Il Psg lo valuta intorno ai 40 milioni di euro ed inoltre, per muoversi dalla Francia, Lee Kang In non intende scendere sotto i 7 milioni di euro annui che gli garantiscono all’ombra della Torre Eiffel.

In Portogallo gioca, invece, Florentino Luiz, che ha una clausola monstre di 120 milioni di euro. Per assicurarsi il centrocampista, ideale per far parte del sestetto di metà campo, però potrebbero bastare ‘appena’ 30 milioni di euro.

Dall’Inghilterra può arrivare un vecchio pallino di Antonio Conte. Trevoh Chalobah era stato cercato dal Napoli già la scorsa estate, ma questa volta potrebbe essere davvero la volta buona. Il costo del cartellino (20 milioni di euro) non spaventa Manna ed inoltre avrebbe anche quell’esperienza internazionale ricercata dal tecnico salentino per completare il pacchetto di centrali di difesa.

L’alternativa a Chalobah, è Federico Gatti che non è certo di restare alla Juventus. Il difensore ha un costo contenuto ed è lusingato dalla corte di Antonio Conte, ma prima di decidere il proprio futuro vuol capire cosa intende fare la dirigenza bianconera, ancora alle prese con il nodo allenatore.

L’altro italiano nel mirino del Napoli è Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter è il preferito dell’allenatore campione d’Italia che lo ritiene ideale per alternarsi con McTominay e De Bruyne, considerato le tantissime partite che dovranno disputare i partenopei nella prossima stagione che li vedrà impegnati su quattro fronti.

Infine occhio a Guirassy. Il forte attaccante del Borussia Dortmund è stato monitorato dagli osservatori azzurri nel corso della stagione appena conclusasi, che lo ha visto andare a segno per ben 21 volte in 30 partite nell’ultima Bundes.

