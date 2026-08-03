Oltre 5mila file pedopornografici nascosti in casa, “orco” in manette in Irpinia

Migliaia di files, circa 5 mila, con immagini e foto di minorenni impegnati in atti sessuali: un 60enne di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, è stato arrestato per detenzione di materiale pedopornografico dagli agenti della Polizia di Stato a conclusione della indagine coordinata dalla Procura distrettuale di Napoli.
Il materiale era custodito su numerosi telefoni cellulari dell’indagato, alcuni dei quali rotti o non utilizzati.
L’indagine è stata svolta dal personale del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Campania, in collaborazione con il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, l’indagato, assistito dall’avvocato Alessio Lazazzera, ha escluso di aver messo in rete o di aver scambiato con altri il materiale scaricato da un sito pornografico per adulti.