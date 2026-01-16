PUBBLICITÀ
Oltre 80mila euro di tasse non pagate, il Comune di Bacoli diffida il lido militare

Nicola Avolio
Il Comune di Bacoli ha avviato una diffida formale nei confronti di un lido militare presente sul territorio comunale per il mancato pagamento di tributi locali pari a 81 mila euro.

A renderlo noto è il sindaco Josi Della Ragione, con un annuncio pubblicato sulla propria pagina Facebook.

Secondo quanto comunicato dal primo cittadino, il lido sarebbe debitore verso il Comune da circa tre anni. In questo periodo – spiega Della Ragione – l’amministrazione avrebbe più volte sollecitato il pagamento attraverso incontri e comunicazioni ufficiali, senza ottenere riscontri concreti. «Non posso tollerare che si accampino condizioni di privilegio», afferma il sindaco, ribadendo il principio secondo cui il rispetto delle leggi e degli obblighi tributari deve valere per tutti, a partire da chi rappresenta le istituzioni. «Le tasse le pagano cittadini, famiglie, commercianti e imprenditori, anche in condizioni di difficoltà. Chi è istituzione deve dare l’esempio».

La vicenda riguarda aree del litorale di Miseno e Miliscola, zone considerate di particolare pregio ambientale e paesaggistico. L’amministrazione comunale sottolinea come, negli ultimi anni, siano stati restituiti alla fruizione pubblica oltre 25mila metri quadrati di arenile, con l’obiettivo di garantire un utilizzo libero delle spiagge alla cittadinanza.

«Il prevalente interesse nazionale è la tutela dei diritti delle persone, non l’occupazione di beni pubblici senza corrispondere quanto dovuto», aggiunge Della Ragione, che conferma la volontà di andare avanti per la tutela delle casse comunali e del patrimonio collettivo.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

