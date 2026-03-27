Omicidio Durante, una giornata di eventi per ricordare Annalisa

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Ventidue anni fa veniva barbaramente uccisa Annalisa Durante in uno scontro armato tra clan rivali nel rione napoletano di Forcella. Era il 27 marzo 2004. Il quartiere era come un bunker. Si evitava di attraversarlo per non rischiare la vita. Oggi Forcella è attraversata da cittadini e turisti senza più timori, grazie al lavoro costante svolto dall’associazione sorta in sua memoria e alla rete che si è sviluppata attorno ad essa, inglobando presidi istituzionali, culturali e sociali.

Tra le artefici della rinascita la “Biblioteca a porte aperte”, allestita nell’ex supercinema del quartiere, rimasto chiuso per oltre 20 anni, oggi Centro giovanile del Comune di Napoli, assegnato in cogestione all’associazione Annalisa Durante e a diversi enti della rete, impegnati in un percorso di rigenerazione sociale e culturale per tutto il territorio.

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L’evento alla biblioteca di Annalisa Durante

Venerdì 27 marzo, nella biblioteca di Annalisa (Via Vicaria Vecchia, 23, Napoli) , sarà ricordato il 22° anniversario della sua uccisione, che non è rimasta vana: un’intera giornata di eventi culturali ed artistici, con la partecipazione di studenti, poeti, attori e musicisti, che inviteranno la comunità a rendere omaggio alla memoria, divenuta impegno e motivo di riscatto per l’intera città.

L’evento, dal titolo “Famm’affaccià Annalì”, inizierà alle ore 10:00 con i saluti istituzionali dell’assessora comunale alle politiche giovanili e sociali Chiara Marciani, del presidente della Fondazione Polis della Regione Campania don Tonino Palmese e del presidente dell’associazione Annalisa Durante Giuseppe Perna.

Il papà di Annalisa, Giannino Durante, inaugurerà per l’occasione una mostra fotografica dedicata al quartiere, dal titolo “La Forcella di tanti anni fa”, curata personalmente per sottolineare l’importanza di fare memoria del passato e trasformare il dolore in occasione di speranza.

L’evento con gli studenti

Durante la mattinata interverranno: gli studenti dell’I.C. 4 Pergolesi di Pozzuoli con l’opera “Specchio specchio delle mie brame”; la piccola attrice Giulia Vinagro, dell’Associazione Artistica 30Allora, con la performance “Io sono Annalisa Durante”; la mamma Alessandra Stanzione con la poesia L’Arenaria; il 4° Circolo Verolino – Verone di Acerra con l’opera “Un futuro migliore”; Assunta Sperino con il monologo “Annalì”; l’Accademia di Belle Arti di Napoli con “Annalisa Prima. Durante. Dopo”; l’I.C. Alpi – Levi di Napoli con “La scatola della memoria e Il futuro”; l’IIS Palmieri Rampone Benevento con “Stop alla mafia” e l’I.C. Ristori e I.C. Moricino – Borsellino con “Educare a Forcella”.

Una luce da Annalisa

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, interverranno: Davide Zito al pianoforte; La Scintilla – gruppo SuonAbili con “Onde di ritmo”; l’associazione Libera ed i ragazzi di Amunì con “Leggersi dentro”; Slobodanka Ciric e Mila Maraniello con una performance poetica ed artistica dedicata ad Annalisa; i bambini di HubAbile – L’Hub delle Abilità con la scultura “Una luce da Annalisa”; la compagnia I Teatrini con una favola animata per i bambini e le famiglie del quartiere. A tessere gli interventi pomeridiani, con la sua incantevole voce, sarà la cantante Ilva Primavera, accompagnata dal M° Raffaele Marzano, che eseguirà, tra gli altri, il brano adattato per l’occasione: “Famm’affaccià Annalì”, che dà il nome all’intero evento rievocando la celebre “Maria Marì”.