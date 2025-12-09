PUBBLICITÀ
Omicidio nella Seconda Faida, rischiano i boss Amato e Pagano

Cesare Pagano e Lello Amato
Raffaele Amato e Cesare Pagano hanno ricevuto un avviso di conclusione delle indagini per l’omicidio di Giuseppe Grassi. I due boss Scissionisti sono accusati dalla DDA di Napoli di essere stati i mandanti. Carmine Pagano e Raffaele Amato jr avrebbero chiesto l’autorizzazione per il delitto.

Amato jr e Rito Calzone avrebbero svolto il ruolo di specchiettisti attirando la vittima ai Sette Palazzi. Proprio in via Labriola sarebbero entrati in azione i killer Oreste Sparano e Antonio Matrullo. Grassi è stato colpito da 5 cinque colpi di pistola ed è morto il 21 marzo 2008 all’ospedale Cardarelli.  Si tratterebbe di un’epurazione interna al clan Amato-Pagano.

Seconda faida di Scampia, ricostruiti 8 omicidi: 16 arresti tra Di Lauro, Scissionisti e Vinella Grassi

