Omicidio nella Seconda Faida, rischiano i boss Amato e Pagano

Raffaele Amato e Cesare Pagano hanno ricevuto un avviso di conclusione delle indagini per l’omicidio di Giuseppe Grassi. I due boss Scissionisti sono accusati dalla DDA di Napoli di essere stati i mandanti. Carmine Pagano e Raffaele Amato jr avrebbero chiesto l’autorizzazione per il delitto.

Amato jr e Rito Calzone avrebbero svolto il ruolo di specchiettisti attirando la vittima ai Sette Palazzi. Proprio in via Labriola sarebbero entrati in azione i killer Oreste Sparano e Antonio Matrullo. Grassi è stato colpito da 5 cinque colpi di pistola ed è morto il 21 marzo 2008 all’ospedale Cardarelli. Si tratterebbe di un’epurazione interna al clan Amato-Pagano.

