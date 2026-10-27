Omicidio alla Sanità, c’è un nuovo pentito: è un ex ras di Scampia

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L’ordinanza che nelle scorse ore ha raggiunto Oscar Pecorelli ‘o malomm per l’omicidio di Mariano Bacio Terracino ha preso le mosse anche dalle recenti dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pietro Polverino. Ex colonnello del clan Lo Russo di recente è stato condannato per partecipazione alla Vanella Grassi fazione del lotto G di Scampia.

L’omicidio Bacio Terracino è noto alle cronache giudiziarie per il famoso video che riprendeva l’intera fase esecutiva, diffuso attraverso gli organi di stampa – commesso l’11 maggio 2009 in Via Vergini davanti al Bar denominato Antica Caffetteria. Nonostante la distanza temporale del sanguinoso fatto, nuovi elementi indiziari sono appena emersi dalla ricostruzione contenuta nelle dichiarazioni di recente rese da Polverino già condannato a otto anni con sentenza definitiva.

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Il neo pentito ha parlato del giorno dell’omicidio: «Verso le 16:00 scendo e vado a Vico degli Operai ma seduto sulle scale

del palazzo anche Ciro Culiersi “Brtel” lo guardo e gli chiedo “Ma tutt apposti” lui mi guarda sorride e dice

“si-si” si alza e sale sul motorino con me e dice fammuncen facimmece nu gir” iniziamo a camminare. Lui si avvicina al mio orecchio e mi dice “Amm accis a uno da Sanità io e C. re Sacco– Bocchetti” io mi giro meravigliato e gli dico C. lui mi fa segno di si con la testa, nel frattempo siamo arrivati a Marianella innanzi alla scuola “Marconi” scesi dal motorino lui mi spiega che e una cosa di Oscar Pecorelli con gli Amato — Pagano e Gennaro Sacco che gli hanno chiesto il piacere e “Fravulis” cioè famiglia Moccia».