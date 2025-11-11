Ordinanza anti prostituzione a Qualiano, le critiche di Di Procolo: “Provvedimento spot”

PUBBLICITÀ

Si alzano anche critiche dall’opposizione dopo l’ordinanza anti prostituzione emessa dal sindaco De Leonardis. Vittorio Di Procolo, esponente della minoranza, sostiene che non è questa la priorità per Qualiano: “La Circumvallazione Esterna, oggetto dell’ordinanza, è da anni una discarica a cielo aperto, con sversamenti illeciti di rifiuti tossici e pericolosi.

Il Sindaco ha promesso “tolleranza zero” contro gli incivili che abbandonano rifiuti, ma la situazione resta invariata, e i controlli sono sporadici.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per la gestione ambientale nella Terra dei Fuochi, che include anche Qualiano.

Il decoro urbano non può prevalere sulla tutela della salute pubblica.

Il cancro causato dai rifiuti tossici non si combatte con ordinanze contro la prostituzione.

Il Sindaco parla di “quieto vivere” e “vivibilità”, ma dove sono le bonifiche? Dove sono i controlli ambientali sistematici? Dove sono i risultati?

Chiedo al Sindaco De Leonardis: Quanti interventi ambientali sono stati effettuati nel 2025? Quante telecamere sono attive per monitorare gli sversamenti? uanti responsabili sono stati perseguiti penalmente? La cittadinanza ha diritto a risposte, non a proclami.

Il decoro si tutela anche ripulendo le strade dai rifiuti, non solo dai comportamenti indecorosi.

Invito i cittadini di Qualiano a pretendere trasparenza e priorità reali. La salute non è negoziabile”.