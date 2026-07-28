Orrore in Francia, trovati i cadaveri di 5 neonati nascosti in delle scatole

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Una scoperta sconvolgente ha scosso la cittadina di Orange, nel dipartimento francese del Vaucluse. Nell’abitazione di una coppia sono stati trovati i corpi senza vita di cinque neonati, nascosti all’interno di alcune scatole. Il ritrovamento è avvenuto martedì mattina, poche ore dopo che la donna aveva dato alla luce un bambino, nato in buone condizioni.

Secondo quanto riferito da fonti vicine alle indagini, la madre, una donna nata nel 1994, avrebbe affrontato una nuova negazione della gravidanza, la terza secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien. Dopo il parto, avvenuto lunedì sera all’ospedale di Orange, la struttura sanitaria avrebbe segnalato il caso alle autorità per motivi che al momento non sono stati chiariti.

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A quel punto gli investigatori si sono recati nell’abitazione della coppia per effettuare gli accertamenti. Durante l’ispezione sarebbero stati rinvenuti i resti dei cinque neonati, custoditi in alcuni scatoloni. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il padre a fare la drammatica scoperta mentre collaborava con gli agenti.

La Procura di Carpentras ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sulla vicenda. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quando siano morti i cinque bambini, le cause dei decessi e le eventuali responsabilità dei genitori. Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali.

La vicenda ha suscitato profondo sconcerto e commozione nella comunità locale, mentre le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti di un caso che ha profondamente colpito l’opinione pubblica.