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Terrore a bordo del volo British Airways BAW530 proveniente da Londra, con a bordo circa 40 ragazzi del liceo Torricelli di Somma Vesuviana. L’arrivo a Napoli era previsto per le 22 di ieri sera, giovedì 30 luglio, ma non è mai giunto a destinazione bensì rientrato a Londra poco dopo la partenza.

Di seguito il racconto, riportato da Il Mattino.

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Panico per 40 studenti napoletani sul volo da Londra “Aereo circondato da polizia e vigili del fuoco”

Mentre atterravano nuovamente nella capitale britannica, studenti e studentesse, in panico dopo l’allarme degli steward per avaria, hanno iniziato a inviare messaggi e foto ai loro genitori spiegando la situazione e sono rimasti molto impressionati da quanto accaduto poco dopo l’atterraggio: uomini della polizia e dei vigili del fuoco sono saliti sull’aereo per effettuare controlli all’interno delle cappelliere e con i passeggeri ancora a bordo, come testimoniano le immagini che i ragazzi hanno inviato alle famiglie.

Ben 40 minuti fermi in pista, con l’aereo circondato da camionette dei vigili del fuoco e mezzi della polizia, senza alcuna spiegazione. Gli studenti sono poi stati trasferiti in un hotel ma al momento non hanno ancora ricevuto aggiornamenti in merito al loro volo di rientro. Qualche spiegazione, di certo non esaustiva, la si trova su un giornale inglese, cedarnews.net: il volo ha dichiarato un’emergenza dopo aver dichiarato il codice transponder 7700, il segnale universale che indica un’emergenza in volo.

I dati di tracciamento del volo hanno mostrato l’Airbus trasmettere il codice di emergenza mentre sorvolava il canale della Manica. Il codice 7700 si adotta per una vasta gamma di situazioni, tutte richiedenti una gestione prioritaria e, al momento, né le autorità, né la compagnia aerea, hanno rilasciato ulteriori dettagli. A dare notizia di quanto accaduto è uno dei genitori degli studenti.

Le famiglie sono molto in apprensione e si tengono in contatto per scambiarsi informazioni, sentendo costantemente i loro ragazzi e aspettando che si capisca quando potranno partire. Gli studenti del Torricelli, accompagnati da due docenti, erano a Londra per un master di inglese.