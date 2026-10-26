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Nella mattinata di oggi, a Sorrento, presso la località Pignatella in via Marina di Puolo, i Carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, di un fondo agricolo adibito abusivamente a parcheggio di veicoli.

Parcheggio abusivo ricavato nell’uliveto, scatta il sequestro a Sorrento

L’attività di indagine ha avuto origine nel marzo 2026 e ha permesso di accertare, a carico dei proprietari dell’area adibita a parcheggio e del gestore della relativa attività commerciale, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante e violazione paesaggistica.

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Dalle investigazioni è emersa una condotta illecita consistita in un’alterazione permanente e sostanziale delle caratteristiche naturali di un fondo agricolo, coltivato ad uliveto, ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, incompatibile con gli strumenti urbanistici vigenti. La zona, infatti, è stata trasformata in un parcheggio stabile per la sosta dei veicoli, mediante la realizzazione di opere e installazioni (chioschi per biglietteria, tettoie, barriere mobili per la regolazione degli accessi e pavimentazione in conglomerato cementizio), in totale assenza dei prescritti permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche, proseguendo l’attività ben oltre la prevista scadenza (31.10.2025) di una pregressa convenzione comunale per l’uso temporaneo dell’area ai fini del parcheggio di veicoli.

Il sequestro preventivo dell’area si è reso necessario al fine di far cessare la protrazione dei reati e impedire l’aggravamento delle conseguenze dannose degli stessi. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari, la misura cautelare reale eseguita è suscettibile di impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame e l’indagato non può ritenersi colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna, in ossequio al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza.