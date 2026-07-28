Paura a Castellammare, donna incinta investita da un pirata della strada

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Paura a Castellammare di Stabia, dove una donna incinta è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in viale Europa. L’impatto è stato violento: la futura mamma è stata sbalzata sull’asfalto dopo l’urto. A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni passanti e una pattuglia dei Carabinieri, che in quel momento si trovava nella zona. Il conducente del veicolo coinvolto, però, invece di fermarsi e prestare aiuto, si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce.

La donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo, dove i medici hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari per monitorare le sue condizioni e quelle del bambino. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente e a identificare il responsabile. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la strada, che potrebbero fornire elementi utili per risalire al mezzo e al conducente fuggito.

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