Paura a Chiaiano, auto si ribalta nei pressi della stazione della metropolitana

Un tremendo incidente è stato registrato oggi nel quartiere di Chiaiano, lungo la strada che collega il quartiere napoletano a Mugnano.
Nei pressi della stazione della metropolitana un’auto si è ribaltata. A bordo una donna con un bimbo che sono stati prontamente soccorsi dai passanti. L’incidente è avvenuto in via Santa Maria a Cubito, sulla strada che collega il quartiere con Mugnano.
Fortunatamente sia la donna che il bimbo sono usciti illesi dall’incidente. Per loro solo un grande spavento. Tuttavia, sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine che indagano per chiarire la dinamica dei fatti.
Traffico in tilt in zona.