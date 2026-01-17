PUBBLICITÀ
Paura a Chiaiano, auto si ribalta nei pressi della stazione della metropolitana

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Un tremendo incidente è stato registrato oggi nel quartiere di Chiaiano, lungo la strada che collega il quartiere napoletano a Mugnano.

Nei pressi della stazione della metropolitana un’auto si è ribaltata. A bordo una donna con un bimbo che sono stati prontamente soccorsi dai passanti. L’incidente è avvenuto in via Santa Maria a Cubito, sulla strada che collega il quartiere con Mugnano.

Fortunatamente sia la donna che il bimbo sono usciti illesi dall’incidente. Per loro solo un grande spavento. Tuttavia, sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine che indagano per chiarire la dinamica dei fatti.

Traffico in tilt in zona.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

