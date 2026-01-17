Paura a Chiaiano, auto si ribalta nei pressi della stazione della metropolitana

PUBBLICITÀ

Un tremendo incidente è stato registrato oggi nel quartiere di Chiaiano, lungo la strada che collega il quartiere napoletano a Mugnano.

Nei pressi della stazione della metropolitana un’auto si è ribaltata. A bordo una donna con un bimbo che sono stati prontamente soccorsi dai passanti. L’incidente è avvenuto in via Santa Maria a Cubito, sulla strada che collega il quartiere con Mugnano.

PUBBLICITÀ

Fortunatamente sia la donna che il bimbo sono usciti illesi dall’incidente. Per loro solo un grande spavento. Tuttavia, sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine che indagano per chiarire la dinamica dei fatti.

Traffico in tilt in zona.