Paura a Napoli, giovane trasportato al CTO con una coltellata alla coscia

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Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso del CTO per un uomo ferito.

Si tratta di un 29enne di Secondigliano, Carmine Recano nato il 10/01/1997 e già noto alle forze dell’ordine, colpito da un fendente alla coscia destra. L’uomo non è in pericolo di vita.

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Indagini in corso per chiarire dinamica, motivazioni e luogo dove sarebbe avvenuta l’aggressione.

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I Carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale – allertati dal 112 – intervengono al corso San Giovanni all’altezza del civico 834 nel quartiere San Giovanni a Teduccio per la segnalazione di un’auto ribaltata.

Arrivati sul posto, i militari hanno trovato una Dacia Sandero ribaltata sul fianco e al centro della strada. Nell’auto non c’era nessuno ma è stato rinvenuto un ordigno artigianale improvvisato in polveri da mezzo chilo. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri del nucleo investigativo e il gli artificieri del comando provinciale di Napoli. All’interno dell’auto sono state trovate delle impronte e del sangue.

Le targhe applicate sull’auto risultano essere di un altro veicolo cancellato dal PRA. La Dacia risulta rubata nel 2025. Negli ospedali della provincia partenopea, ad ora, non si registrano feriti.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale.