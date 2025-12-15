Paura a Qualiano, Bull terrier aggredisce cagnolino e morde la padrona

PUBBLICITÀ

Momenti di grande paura questa mattina su Corso Campano a Qualiano, davanti a una farmacia e nei pressi di un supermercato Conad, dove una donna è stata improvvisamente aggredita da un cane descritto come simile a un Bull terrier. Secondo le testimonianze, l’animale avrebbe tentato di strappare il cagnolino che la donna teneva al guinzaglio. Nel disperato tentativo di difendere il proprio animale, la signora è rimasta coinvolta nell’aggressione, riportando ferite ed escoriazioni alle mani. Anche il piccolo animale ha riportato delle ferite.

La situazione avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia se non fosse stato per il pronto intervento di 3-4 uomini e di alcuni negozianti della zona, che, con grande sangue freddo e coraggio, sono riusciti a bloccare l’animale e a mettere in salvo la donna e il suo cagnolino. La signora, visibilmente scossa, è stata soccorsa da una farmacista che le ha prestato le prime cure; le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i cittadini, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza e sulla gestione dei cani potenzialmente pericolosi negli spazi pubblici.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, pare che il cane fosse di proprietà di un uomo residente non troppo lontano e che fosse scappato. Inoltre l’animale non aveva guinzaglio né collare. Solo l’intervento di alcuni uomini presenti sul posto, tra cui l’infermiere Gennaro Esposito, ha fatto sì che si evitassero conseguenze ben peggiori.