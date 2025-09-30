Paura a Qualiano, ragazzo cade dallo scooter per evitare un pedone

PUBBLICITÀ

Paura questa mattina a Qualiano, nei pressi di Corso Campano, dove un incidente in scooter ha destato preoccupazione tra i passanti. Secondo una prima ricostruzione, un giovane alla guida di uno scooter, nel tentativo di evitare una donna che stava attraversando a piedi, avrebbe perso il controllo del mezzo. Lo scooter è così scivolato sull’asfalto, provocando attimi di paura tra i presenti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi e gestire il traffico, mentre i soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure al ragazzo e alla donna coinvolta. Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’accaduto, non si registrano feriti gravi: solo qualche contusione e tanto spavento per i protagonisti e per chi ha assistito alla scena.

L’incidente ha comunque provocato rallentamenti alla circolazione su Corso Campano per consentire le operazioni di soccorso. Le autorità competenti stanno ora raccogliendo testimonianze per chiarire con precisione le cause e la dinamica dell’episodio.