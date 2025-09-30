PUBBLICITÀ
HomeCronacaPaura a Qualiano, ragazzo cade dallo scooter per evitare un pedone
CronacaCronaca locale

Paura a Qualiano, ragazzo cade dallo scooter per evitare un pedone

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Paura a Qualiano, ragazzo cade dallo scooter per evitare un pedone
Paura a Qualiano, ragazzo cade dallo scooter per evitare un pedone
PUBBLICITÀ

Paura questa mattina a Qualiano, nei pressi di Corso Campano, dove un incidente in scooter ha destato preoccupazione tra i passanti. Secondo una prima ricostruzione, un giovane alla guida di uno scooter, nel tentativo di evitare una donna che stava attraversando a piedi, avrebbe perso il controllo del mezzo. Lo scooter è così scivolato sull’asfalto, provocando attimi di paura tra i presenti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi e gestire il traffico, mentre i soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure al ragazzo e alla donna coinvolta. Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’accaduto, non si registrano feriti gravi: solo qualche contusione e tanto spavento per i protagonisti e per chi ha assistito alla scena.

PUBBLICITÀ

L’incidente ha comunque provocato rallentamenti alla circolazione su Corso Campano per consentire le operazioni di soccorso. Le autorità competenti stanno ora raccogliendo testimonianze per chiarire con precisione le cause e la dinamica dell’episodio.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati